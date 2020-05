“Nakon nažalost opravdane odgode uobičajenog proljetnog izdanja, sa zadovoljstvom najavljujemo da će se ovogodišnje, sedmo izdanje Impulse Festivala održati u jesenjem tonu, od 13. do 19. studenog 2020″, priopćili su organizatori riječkog festivala.



“Sajam ploča, tribine, prezentacije, glazbeni osvrt, filmski segment, kao i neizostavni koncerti nastavit će svoju festivalsku misiju, promociju dobre glazbe i urbane kulture u Rijeci.

Uz neizmjerno razumijevanje svih strana uključenih u realizaciju festivala, od već najavljenih umjetnika i izvođača, koje smo svega desetak dana prije početka programa bili primorani staviti na čekanje, do naše cijenjene publike, jeseni se okrećemo u mnogo optimističnijem tonu. Štoviše, ‘udarničkom’, jer će sedmi Impulse dobiti nove glazbene goste – više o svemu čim nam okolnosti dozvole.

Novost sedmog izdanja su i festivalske ulaznice. Ograničen broj ulaznica pušten je u prodaju putem sustava Entrio s početnom cijenom od 200 kuna, koja vrijedi do 19. 7. Od 20. 7. do 01. 11. cijena festivalskih ulaznica iznosi 255 kuna, a od 02. 11. do 12. 11. 2020. cijena će iznositi 300 kuna.

Za kupovinu festivalskih ulaznica posjetite Entrio: https://www.entrio.hr/event/impulse-festival-2020-7796

Važna napomena:

Povrat novca za sve kupljene ulaznice proljetnog izdanja festivala moguće je ostvariti najkasnije do ponedjeljka, 01. 6. 2020. i to:

– za ulaznice kupljene preko Entrio platforme (bilo online ili na jednom od prodajnih mjesta) isključivo preko e-adrese: reklamacije@entrio.hr,

– za hard copy ulaznice na prodajnom mjestu gdje su kupljene.

Naravno, kupljene ulaznice vrijede i za nove datume planiranog jesenjeg izdanja.

Studentice i studenti Sveučilišta u Rijeci uz predočenje x-ice i na dan programa plaćaju pretprodajnu cijenu ulaznica”, navodi se u priopćenju.

