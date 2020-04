Iz male, izolacijske, ali čarobne radionice riječkog glazbenog kolektiva »Mrave brojim« stiže vijest o novom uratku. Isti se zove, a kako drugačije nego »Kolektivno Izolacijski Uradak« ili »od milja KIU. E, pa »Mrave brojim« KIU je u život pustio putem matične izdavačke kuće Dallas Records.

I to sinoć, točno u 20 sati. Za sve one koji do sada nisu imali prilike vidjeti kako to izgleda i zvuči kada »Mrave brojim« uhvate instrumente i uživo pred nas istresu neku priču, uvuku nas u nju na svoj uvijek uvrnut i neobičan način, njihov »Kolektivno Izolacijski Uradak« bit će svakako iznenađenje. I za one koji su imali priliku vidjeti uradak u »pretpremijeri« bio je to »šok i vjeverica«. Nesvakidašnje iznenađenje, pa tko voli nek’ izvoli na #koronasesions Dallas Recordsa.

Usput pitamo »što još ima« i čujemo sljedeće:

– Kolektiv što ga čine Gospođo Pitomi, Zoki Oktava, Sunce Mamino i Gospodin Morski snimio je kompletan materijal za svoj prvijenac i miksanje je u fazi završnog poliranja. Videospot za drugi singl »Tijelo« također je u završnoj fazi montaže, kazao je Gospođo Pitomi i dodao da ima još svašta, ali »psssst«.



Kakve nam to priče spremaju ispričati u ovim otežanim uvjetima rada, teško je reći i s nestrpljenjem čekamo u zasjedi, a do onda – od danas je »Kolektivno Izolacijski Uradak« dostupan i na njihovom YouTube kanalu, pa da vam baš ne pokvarimo iznenađenje, pogledajte sami taj »Twean Peaks« među sapunicama, propusnica nije potrebna, pa što se čeka?

Komentari

komentara