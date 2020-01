Raziđimo se u miru uz veliki hit velikog i meni dragog riječkog benda, kojeg je obradija meni još draži riječki bend. Status je izbrisan, rasprava je završena. Arrivederci, Fiume…

Zadnji je to status uz spot za pjesmu »Ti si moj hit« grupe 777 na službenoj Facebook stranici splitske grupe Đubrivo kojeg očito potpisuje Toni Aničić Koja, osnivač i vokal tog splitskog benda koji je na Valentinovo, 14. veljače trebao nastupiti u riječkom klubu Beertija.

Najava koncerta na službenim stranicama benda objavljena je 14. siječnja, mjesec dana prije koncerta, no unatrag tri dana na istom mjestu objavljeno je i priopćenje da se koncert otkazuje i to iz sigurnosnih razloga. I onda je krenula lavina komentara, kako to inače na društvenim mrežama biva. Uvrede su padale s obje strane, Aničić je objavio još jedan status, svojevrsnu ispriku u kojoj je opet vrijeđao, a ni brojni Riječani nisu mu ostali dužni, uzvratili su jednako neumjesnim uvredama, nerijetko generalizirajući i trpajući sve Splićane u isti koš.

Nepoželjni

No krenimo redom.

Aničić je u priopćenju o otkazivanju koncerta na Facebook stranici Đubriva napisao kako »nažalost, svirka u Rijeci koja se trebala održat 14. veljače, je otkazana, i užasno nam je krivo zbog toga«.

– Naime, organizator ne može jamčit sigurnost nekom ko dolazi iz Splita zbog dobro poznate riječke netrpeljivosti prema Splitu, koja je postala tolika da se sa stadiona prenosi čak i na koncert benda koji nema nikakve veze s nogometom i čiji članovi već više od 20 godina uopće ne idu na utakmice. Naravno, ovo se ne odnosi na sve Riječane. Imamo puno fanova u Rijeci i okolici, nismo tamo bili pet godina i ovo bi bila svirka za pamćenje, ali, nažalost, neće je bit ni sad ni ikad više. Jednostavno, nemamo običaj dolazit u gradove u kojima smo nepoželjni, a na popisu tih gradova u 26 godina naše karijere stoji samo i jedino Rijeka. Želimo zahvalit organizatorima i osoblju kluba, i želimo im se ispričat ako smo im izazvali bilo kakve neugodnosti. Također, želimo da ovaj val mržnje ne izazove splitski odgovor, i da svi riječki bendovi, pa čak i aktivni pripadnici navijačke scene, i dalje bez ikakvih problema nastupaju u Splitu, kako je i do sad bilo. I, molimo sve fanove i štovatelje da u komentarima ne napišu nijedan jedini ružni ili uvredljivi komentar o Rijeci i Riječanima, jer nećemo dozvolit da mržnja rodi novu mržnju i jer ovo nema nikakve veze ni s gradom ni s klubom u kojemu smo tribali svirat. Sve vas voli vaša Đubrad, vidimo se nekom drugom zgodom u nekom drugom gradu, stajalo je u priopćenju Đubriva.

Dugo pamćenje

Što se točno dogodilo? Tko je prijetio Đubrivu, jesu li prijetnje išle i organizatorima, i jesu li prijavljene policiji? Organizatori koncerta iz kluba Beertija na Trsatu nisu htjeli komentirati, no kako saznajemo cijeli se slučaj odigrao na društvenim mrežama, organizatori prijetnje nisu dobili, stoga ni prijavili.

Ono što se očito dogodilo je – dugo pamćenje. Kako se iz brojnih Facebook komentara na raznim mjestima moglo pročitati, i kako je sam Aničić u razgovoru za Index kazao, gradom na Rječini proširila se glasina kako na koncert planiraju doći i navijači nogometnog kluba Rijeka spremni napraviti »krš i lom« nezadovoljni prošlim (ipak nedovoljno davnim) Aničićevim komentarima i uvredama na račun riječkog prvoligaša, navijačke skupine Armada, ali i građana i cijele Rijeke.

»Šta Rečani više pate meni draže«, jedan je od tih komentara začinjen i nastavkom »Kratki opis Rijeke: jedna osvojena titula, dva jezika (srpski i talijanski), tri podignuta prsta, četri primljena gola«, zaključuje Aničić koji je, podsjetimo, u obavijesti o otkazivanju svirke napisao da je razlog otkazivanja »dobro poznata riječka netrpeljivost prema Splitu, koja je postala tolika da se sa stadiona prenosi čak i na koncert benda koji nema nikakve veze s nogometom i čiji članovi već više od 20 godina uopće ne idu na utakmice«.

Komunikacijski šum

Dobro poznata riječka netrpeljivost prema Splitu? Očito je došlo do šumova u komunikaciji. U prošlosti, kako onoj dalekoj, tako i onoj bližoj u gradu na Rječini brojni splitski glazbenici i bendovi uvijek su dobrodošli, Vojko V nastupio je na dočeku 2019. godine, uostalom i Đubrivo je sviralo pred Riječanima. Tad se očito ta »netrpeljivost« nije osjećala. Baš kao što su i brojni glazbenici i bendovi iz Rijeke rado viđeni gosti u Splitu.

– Ja sam kriv! Samo sam ja kriv. Moram reći kako se ne radi o nikakvoj zabrani, ne bih volio da se išta loše govori o organizatorima, njima je isto ovo šok. Provocirajući svoje riječke znance svašta sam pisao na Facebooku, primjerice da je Armada puna četnika, radilo se o navijačkoj svađi, a ne nekakvom smislenom iznošenju stavova. Mlađi pripadnici te grupe nisu zaboravili ta vrijeđanja i zaprijetili su da će napraviti glupost. Organizatori, naravno, nisu htjeli preuzeti taj rizik – rekao je frontmen splitske grupe Đubrivo za Dalmatinski portal.

Cijeli je slučaj komentirao i na stranici Fiumana.

– Gospodo, lijep pozdrav svima. Ja sam frontmen Đubriva i kriv sam zbog glupih komentara o Rijeci i Riječanima. Komentari su napisani kao navijačka provokacija i kao odgovor nekolicini budala koje su vrijeđale Split, Dalmaciju, Hajduk i mene osobno, i ne iznose moje stvarno mišljenje o gradu Rijeci ni njegovim stanovnicima. Pretjerao sam, ovako nešto nisam trebao napisati bez obzira na okolnosti, i potpuno shvaćam frku koja se digla. Želim naglasiti da ni slučajno ne mrzim ni Rijeku ni Riječane, da želim da riječki bendovi šta češće nastupaju u Splitu, i da ću u budućnosti bolje razmisliti o mom pisanju, tj. da mi prsti neće biti brži od pameti. Kriv jesam, ali mislim da je reakcija ipak pretjerana. Stotine riječkih bendova je sviralo u Splitu i nikad nijednom nije otkazan koncert, a neki od njih su viđeniji posjetitelji nogometnih priredbi. Želim vam svima sve najbolje, a dijelu Rijeke koji me još uvijek cijeni želim da se vidimo u nekom drugom gradu. Eto, sad slobodno pljujte po meni do mile volje, stoji u komentaru Koje na Facebook stranici Fiumana.

Gorak okus

I kako je sve završilo? Aničić je neke komentare na stranicama Đubriva obrisao, zadnji status jest onaj s početka teksta. Ispričao se, doduše nespretno. I zaključio da nikad više neće nastupiti u Rijeci. Riječani su također pokazali nezavidnu nekulturu komunikacije. I sve je ostavilo gorak okus netolerancije i nerazumijevanja, kojeg bi se trebale sramiti obje strane. A bilo je dovoljno jednostavno – ne kupiti ulaznicu i ne otići na koncert.

