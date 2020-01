Tri prostora, tri udruge, tri koncerta, no jedan potpis – rock.

U subotu, 1. veljače 2020. Rijeka otvara godinu u kojoj nosi titulu Europske prijestolnice kulture. Bogat cjelodnevni i cjelonoćni program garancija je uživanja u kulturi, izvrsnog provoda i ludog produženog vikenda u Rijeci. A među 70 programa na 30 lokacija u srcu Rijeke i tri su rock tuluma za sve generacije.

Izbornički tim

Old Stars Rock Festival u organizaciji udruge LP Rock u prostor kultne Opere u Teatru Fenice donosi izbor najbolje rock glazbe u izvedbi bendova koji su ‘60-ih,’70-ih i ‘80-ih godina prošlog stoljeća bili aktivni na širem riječkom području. Program počinje u 21 sat i traje sve do tri sata ujutro, a nastupit će 90-ak glazbenika okupljenih u 20-ak bendova. Rijeku i Primorsko-goransku županiju predstavljat će bendovi Arcamivida, Lady Be Good, Grupa Pan, Whiteheads, ‘60 River Band, Midnight Band, VIS Šta da, Norne & Spartaco, Kristali, Grejs 1, Delta Snake & Lizards, Bad Vlad Bend, Bajok i prijatelji, te krčki Exodus. Njima će se pridružiti i gosti iz cijele Hrvatske – pulski Arsenal, osječki Lavine, zagrebački Superstary & Stern, te Grupa MI iz Šibenika, dok iz susjedne Slovenije, točnije iz Kopra, dolazi bend Karamela.

Kako su u udruzi LP Rock ozbiljno shvatili »zadatak«, tako su osnovali i svojevrsni izbornički tim na čijem je čelu Velid Đekić, a čine ga i glazbenici Neda Devčić (Trio Neda Miljenko i Dario, Grupa 777), Davor Tolja (Denis & Denis), Koraljko Pasarić (Ksenija), te novinar Ico Mikuličić. Oni će probrati skladbe koje će se naći u programu, a koje su predložili sami bendovi i izvođači solisti. Festival ima i voditelje, a to su Iva Črnjar Ivančan i Borna Šmer, mladi radijski voditelji Radio Rijeke.

Do zore

U neposrednoj blizini Opere, u kultnom riječkom klubu Palach koncertni program potpisuje udruga Ri Rock. S početkom u 20 sati i besplatan ulaz posjetitelje će zabavljati čak pet izvođača sa svih strana Balkana i okolice, a sve pod nazivom »R twenty twenty«! Program traje sve do ranih jutarnjih sati, a nudi miks glazbenih žanrova i izričaja uz nastupe eklektičnog dvojca Stereo Banana iz Niša, pulsko-riječke petorke Techno Vikings koju čine četiri saksofona i bubanj, ljubljansko-zagrebačkog romskog duba Kali Fat Dub, ljubljanskog reggae DJ-a Harisa Piltona, benda Knutov Kofer iz Züricha čiji je peti album napisan na hrvatskom jeziku, te Buce i Kalašnjikova, grupe iz Krka.

Rock tulum najavljen je i u klubu Pogon kulture u sušačkom neboderu. EPK Ri Rock after party u organizaciji RIKUP-a počinje u 22.30 i traje sve do 4 ujutro. Nastupit će nekoliko vrsnih riječkih bendova. U 22.30 najavljena je svirka grupe poznate grupe Fit, u 23.30 ponovono okupljeni Paraf, 30 minuta iza ponoći na rasporedu je Denis & Denis, dok će tulum s početkom u 1.30 sati zaključiti svirka grupe Jonathan.

Za zagrijavanje i »hlađenje« zadužen će biti DJ.

– Iako je na prvu, lineup ovog aftera žanrovski nespojiv, spaja ih ono nešto što svatko kome je Rijeka u srcu zna da postoji ali ne zna to objasniti, e to je Ri Rock… Ulaz je besplatan, ali ograničen kapacitetom Pogona tako da dođite što ranije…, poručuju organizatori koncerta.

