Ultra Europe festival, koji se trebao održati od 10. do 12. srpnja 2020. na stadionu Park Mladeži u Splitu, zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, odgađa se za iduću godinu, priopćio je organizator u subotu.

“Zdravstvena kriza u kojoj smo se našli je bez presedana i za nas nema većeg prioriteta od zdravlja, sigurnosti i fizičkog blagostanja svih naših obožavatelja, kao i svih onih koji su uključeni u produkciju i organizaciju festivala”, poručio je organizator u priopćenju.

Kupljene ulaznice za ovogodišnje izdanje vrijedit će za Ultru 2021. ili 2022., ovisno o izboru, a kao dodatnu pogodnost osiguran je i iznos od 20 eura koji će biti dodan na festivalske narukvice, najavljeno je.

Iznos će se moći iskoristiti za hranu, piće ili kupnju u službenoj Ultra trgovini.

Organizator je omogućio i promjenu imena za one koji ulaznice žele prepustiti nekom drugom, a omogućen je i povrat sredstava za one koji ne žele iskoristiti kupljenu ulaznicu. Više informacija o ulaznica, na upit će korisnicima stići putem emaila, a svoj će odabir trebati potvrditi do 12. srpnja 2020., navodi se u priopćenju.

“Do zadnjeg smo se trenutka nadali da će se ovogodišnje izdanje održati kao što smo i planirali ali vjerujemo da je ispred nas svjetlija budućnost i da ćemo se vratiti još jači u 2021. godini”, poručuje organizator.

Komentari

komentara