Koncertom portuglaskih The Black Wizards zaključena je deseta sezona klupskog programa Distune vam predstavlja. Prepoznatljiv glazbeni recept koji se sastoji od kombinacije različitih žanrove, inozemenih gostiju kao i domaćih aktera izmamila je osmjehe s obje strane pozornice. No, krenimo redom.

Sezona je krenula u rujnu prošle godine, uz lagane plesme ritmove kandskog elektro pop trojca ”Operators”, koji je stigao u Rijeku sa svojim novim izdanjem ”Radiant Down”. Premijerno, a neki će reći i napokon, gostovanje svestranog Dan Boecknera s svojim bendom samo je podiglo ionako visoku temperaturu usred tjedna u klubu Život.

Samo tjedan dana kasnije riječani su konačno dočekali besprijekoran nastup blusera Adama Semijalca (Bebè Na Volè) na botelu Marina. Nastavak jesenskog ritma je bio neumoljiv. Domaće snage u vidu doom metalaca Old Night s svojim novim albumom “A Fracture in the Human Soul” s posebnim gostima, post metal trojcem Asheraa, svojim su nastupima proširili vjernu fan bazu. Program se zatim preselio u Kružnu ulicu koja je bila domaćin 13. po redu sajam ploča.

Uslijedio je najveći samostalni riječki koncert grupe Svermirko koji je u “stari” Palach unio svježinu kad je riječ o publici. Svojevrsni highlight klupskog nastupa pripada američkoj kantautorici Emmi Ruth Rundle koja je u okviru svoje evropske turneje premijerno došla i u Rijeku odsviraši set za pamćenje. Novi “domaći adut” bilo je gostovanje Damira Kukuruzovića koji je još jednom odao počast Djangu Reinhartu.

A što onda reći za nastup The Tiger Lillies u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. U svojoj 30 godišnjici rada, otkačeni anarho cabare je u nepunih dva sata predstavio opus mnogobrojnoj publici koja je došla i iz Zagreba, Istre, Dalmacije. Da, bio je to jedini nastup u Hrvatskoj. Svakako kulminacija desete sezone!

U tekuću godinu smo mirno i lagano uplovili s beogradskom melankoličnom indie skupiom ”Stray Dogg” koji se vratio u Rijeku nakon pet godina predstavivši novi album ”Look At The Moon”.

Bostonski psihodelični shogaze Magic Shoppe uz podršku riječke Fanaae razbudio je pomalo uspavanu veljaču.

Sezona je uspješno zaključena u Palachu nastupom portugalskog psihodeličnog stoner rocka Magic Wizards s promocijom albuma ”Reflections” uz vrlo dojmljivu predstavu riječkog psihodeličnog kolektiva Freak Folks Of Mangrovia.

Uz što skori oporavak svih oboljelih, prestanak širenja epidemije i normalizaciju svega Distune promotion vas s nadom i optimizmom poziva na što skorije druženje na koncertnim i drugim kulturnim događanjima, a naravno i izvan njih.

Program je financijski podržan od strane Ministarstva kulture RH, Grad Rijeka-odjel za kulturu i Zaklade ”Kultura nova”.

Vidimo se u 11. sezoni!

